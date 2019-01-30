Son Dakika Haberleri: Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Kulübü Ata Sporu Güreşte de İddialı

Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Kulübü Ata Sporu Güreşte de İddialı

45 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Kulübü, 2. Ligde mücadele veren namağlup Bayan Voleybol Takımının ardından ata sporu güreş branşında da iddialı olduğunu kanıtladı.

Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Kulübü Ata Sporu Güreşte de İddialı, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Kulübü, 2. Ligde mücadele veren namağlup Bayan Voleybol Takımının ardından ata sporu güreş branşında da iddialı olduğunu kanıtladı.

İdman Yurdu Spor Kulübü güreş takımı katıldığı 9 şampiyonada 46 madalyanın sahibi oldu. Sporun ve sporcunun her zaman yanında olan ve desteğini esirgemeyen Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın destekleri ile çalışmalarına devam eden Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Kulübü güreş takımı madalyadan madalyaya koşuyor. Elde ettiği başarılarla il çapında adından sıkça söz ettiren sporcular İl Şampiyonasında çeşitli gruplardaki farklı yaş kategorilerinde çok sayıda başarı elde etmişti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:17 Kaynak: İHA

Fatih Bakıcı, voleybol, Bilecik, Bozüyük, Yaşam
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