Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Kulübü Ata Sporu Güreşte de İddialı
45 dakika önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Kulübü, 2. Ligde mücadele veren namağlup Bayan Voleybol Takımının ardından ata sporu güreş branşında da iddialı olduğunu kanıtladı.
Bilecik
'in Bozüyük
ilçesinde Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Kulübü, 2. Ligde mücadele veren namağlup Bayan Voleybol Takımının ardından ata sporu güreş branşında da iddialı olduğunu kanıtladı.
İdman Yurdu Spor Kulübü güreş takımı katıldığı 9 şampiyonada 46 madalyanın sahibi oldu. Sporun ve sporcunun her zaman yanında olan ve desteğini esirgemeyen Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı
'nın destekleri ile çalışmalarına devam eden Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Kulübü güreş takımı madalyadan madalyaya koşuyor. Elde ettiği başarılarla il çapında adından sıkça söz ettiren sporcular İl Şampiyonasında çeşitli gruplardaki farklı yaş kategorilerinde çok sayıda başarı elde etmişti. - BİLECİK
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:17 Kaynak: İHA
Arda Turan'ın Gizlilik Talebine Mahkemeden Ret
Enflasyon Beklentisi, Doların Ateşini Düşürdü
Arda Turan Aylık Kazancının 300 Bin Euro, Berkay Şahin ise Bin TL Olduğunu Açıkladı