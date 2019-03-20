Son Dakika Haberleri: Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Bayan Voleybol Takımı 1. Ligde

Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Bayan Voleybol Takımı 1. Ligde

47 dakika önce

Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar 2. Lig Yarı Final Etabı D Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Bayan Voleybol Takımı, TVF Bayanlar 1. Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.

Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Bayan Voleybol Takımı 1. Ligde, System.String[]
Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar 2. Lig Yarı Final Etabı D Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Bayan Voleybol Takımı, TVF Bayanlar 1. Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.

Yarı final müsabakalarında D Grubu'nda yer alan Bozüyük temsilcisi, ilk maçında Adana Yüreğir Spor Salonu'nda Muş Prof. Dr. Vahit Özmen Ortaokulu'nu 3-0, İstanbul Vakıfbank'ı 3-2 ve Kayseri Osb Teknik Koleji Atletik Spor'u da 3-0 mağlup ederek gruptan lider olarak çıkmıştı. 4 grubun 1 ve 2'ncileri olmak üzere toplam 8 takım final müsabakalarına katılmaya hak kazanırken 18 Mart tarihinde ilk maçına çıkan Bozüyük'ün sultanları, Mersin Toroslar Spor Salonu'nda Karayolları ile karşılaştı. Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Bayan Voleybol Takımı, final müsabakalarındaki ilk maçını 3-1, ikinci maçında ise Alaşehir Belediyesini 3-0 yenerek, TVF Bayanlar 1. Ligi'ne katılmayı garantiledi. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, TVF Bayanlar 1. Ligi'ne yükselen Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Bayan Voleybol Takımı sporcularını ve teknik ekibi başarılarından ötürü tebrik etti

Bozüyük temsilcisi son maçında ise bugün saat 17.30'da Kale 1957 Spor'la karşılaşacak. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:16 Kaynak: İHA

Adana Yüreğir, Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol, Bozüyük, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Abramovich, Chelsea İçin 2,5 Milyar Pound İstiyor Fenerbahçe'de Ersun Yanal, 6 İsmin Biletini Kesti Lucescu'nun temsilcisi Süreyya Ertuğrul: Beşiktaş'a Gelebilir Fenerbahçe'den Babel Hamlesi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 11:03:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Bayan Voleybol Takımı 1. Ligde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]