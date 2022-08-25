Bozüyük Belediyesinde toplu sözleşme ve ek protokol imzalandı - Son Dakika
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Bozüyük Belediyesinde toplu sözleşme ve ek protokol imzalandı

25.08.2022 15:30
Bozüyük Belediyesinde toplu sözleşme ve ek protokol imzalandı

Bozüyük Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında 1,5 yıl süreli toplu iş sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

Bozüyük Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında 1,5 yıl süreli toplu iş sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 1 Temmuz 2022-31 Aralık 2023 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesinin ücretlerde ve sosyal haklarda önemli artışların yanında iş güvencesini de barındırdığı belirtildi.

Sözleşme kapsamında en düşük ücret alacak personelin, yıllık verilen bayram, öğrenim, yakacak, giyim yardımları hariç 7 bin 504 lira maaş alacağı ifade edilen açıklamada, "Maaşlar ortalama yüzde 41,9 artırılırken, ek kazançlardan yakacak yardımı ortalama yüzde 333 artırıldı. Ramazan ve Kurban Bayramı yardımları yüzde 45, 1 Mayıs yardımı yüzde 40, öğrenim yardımları yüzde 70 ve diğer sosyal yardımlar ortalama yüzde 41,9 artırıldı. Aynı zamanda daimi işçilerde de 2022'nin şubat ayında imzalanan toplu iş sözleşmesinde bulunan yüzde 12'lik artış ek protokol yapılarak yüzde 41,9'a yükseltildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen imza törenindeki konuşmasına yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, belediye çalışanlarını enflasyona ezdirmediklerini vurguladı.

Belediye-İş Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak ise toplu iş sözleşmesinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Toplu iş sözleşmesi sürecinde temsilci arkadaşlar ve başkanımızla çalışmalarımızda hakikaten kılı kırk yararak bir süreç yaşadık. Burada yılbaşındaki ücretlerin asgari ücrete denkleşmesi gerekirken onun üzerinde bir zam vermesi zaten Belediye Başkanımızın işçiye ve emeğe bakış açısını bu noktada göstermiş oldu. Bunun devamında da zaten bugünkü toplu iş sözleşmesinde de yüzde 40'a dayanacak şekilde en son noktasına kadar iyi niyet göstergesini fazlasıyla göstermiş bulundu. Ben bundan dolayı başkanımıza sendikam adına, şahsım adına ve bütün emekçi arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum."

İmza törenine, Belediye-İş Eskişehir Şube Başkan Yardımcısı Cengizhan Kaya, Şube Mali Sekreteri Mahsuni İlgın, Personel AŞ İşyeri Baştemsilcisi Ali Sofular, Daimi İşçi Baştemsilcisi Sebattin Meydan ve sendikalılar katıldı.

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Kaynak: AA

Belediye İş Sendikası, Bozüyük Belediyesi, 1 Temmuz, Aralık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozüyük Belediyesinde toplu sözleşme ve ek protokol imzalandı - Son Dakika

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