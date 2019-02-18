Son Dakika Haberleri: Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden Akaryakıt İstasyonlarına Denetim

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden Akaryakıt İstasyonlarına Denetim

45 dakika önce

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ilçe sınırları içerisinde yer alan ve yüksek tehlikeli iş yeri sınıfına giren akaryakıt istasyonlarını yangına karşı alınan önlemler konusunda denetledi.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden Akaryakıt İstasyonlarına Denetim, System.String[]
Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ilçe sınırları içerisinde yer alan ve yüksek tehlikeli iş yeri sınıfına giren akaryakıt istasyonlarını yangına karşı alınan önlemler konusunda denetledi.

Vatandaşların sağlıklı ve güvenli hizmet alması için birçok alanda denetimler yapan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, şehirdeki benzin istasyonlarında incelemelerde bulundu. İtfaiye Müdürlüğünce titizlikle yapılan denetimlerde; alınan tedbirlerin, güncel ve aktif olduğu, kullanılan ekipmanların bakım ve ölçümlerinin yapılıp yapılmadığı kontrol edildi. Birinci önceliklerinin insan sağlığı ve güvenliği olduğunu belirten itfaiye ekipleri istasyon çalışanlarının olası bir yangın durumunda yapılması gerekenler konusunda bilgilendirilmesinin önemini vurguladı. Vatandaşların ve akaryakıt istasyonu çalışanlarının, güvenliği için son derece önemli olan denetimler devam ederken, ekipler göstermiş oldukları işbirliği için istasyon yetkililerine teşekkür etti.

İtfaiye Müdürlüğü olarak şehrin birçok noktasındaki benzin istasyonlarında kapsamlı olarak düzenli aralıklarla denetimler yaptıklarını belirten yetkililer, "Denetimlerde, paratonerlere ilişkin kontroller yapılarak topraklamaların yapılıp yapılmadığını inceledik. Yangın tüpleri, yangın vanaları ve yangın dolaplarının durumunu kontrol ettik. Ayrıca herhangi bir yangında enerji kesme butonlarının olup olmadığının kontrollerini yaptık. Enerji kesme butonu benzin istasyonlarında oldukça önemli. Bu konuda gerekli uyarı ve bilgilendirmelerde de bulunduk" diyerek denetimlerin periyodik aralıklarla devam edeceğini belirttiler. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:42 Kaynak: İHA

Bozüyük, İtfaiye, Güncel
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