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Bozüyük Belediyesi'nden bir kolaylık daha - Son Dakika

Bozüyük Belediyesi'nden bir kolaylık daha

01.09.2021 10:48
Bozüyük Belediyesi'nden bir kolaylık daha, System.String[]

Bozüyük Belediyesi HES kodu ücretsiz kolay ulaşım anahtarlığı stantı yoğun ilgi gördüBozüyük Belediyesi vatandaşlara üzerinde şahsın kendisine ait HES kodu bulunan anahtarlıklar hediye ederek vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor.

Bozüyük Belediyesi HES kodu ücretsiz kolay ulaşım anahtarlığı stantı yoğun ilgi gördü

Bozüyük Belediyesi vatandaşlara üzerinde şahsın kendisine ait HES kodu bulunan anahtarlıklar hediye ederek vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. İlçe merkezindeki Cemalettin Köklü Parkı önünde belediye tarafından kurulan stantta vatandaşlar görevliye HES kodunu veriyor. HES kodunun çıktısı alınıyor, şeffaf anahtarlıklara yerleştirilerek vatandaşlara teslim ediliyor. Böylelikle vatandaşların HES koduna ulaşmaları daha pratik ve kolay hale geliyor. Pandemi süreci ile birlikte hayatımıza giren HES kodu Covit-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında alış veriş merkezleri gibi kalabalık ve kapalı ortamlara girişlerde sorgulanıyor. HES kodu gerektiren durumlarda kişilerin cep telefonundan HES kodunu arayıp buluncaya kadar geçen sürenin çok daha kısa bir zaman diliminde ulaşılabilen belediye tarafından hazırlanan HES kodlu anahtarlıklar vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. - BİLECİK

Bozüyük Belediyesi'nden bir kolaylık daha
Bozüyük Belediyesi'nden bir kolaylık daha
Bozüyük Belediyesi'nden bir kolaylık daha
Bozüyük Belediyesi'nden bir kolaylık daha
Bozüyük Belediyesi'nden bir kolaylık daha

Bozüyük Belediyesi, Hisarcık, HES kodu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bozüyük Belediyesi'nden bir kolaylık daha - Son Dakika


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