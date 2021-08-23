Bozüyük Belediyesi'nden gençlere güreş kursu - Son Dakika

Bozüyük Belediyesi tarafından yaz döneminde çocuklar için düzenlenen güreş kursu yoğun ilgi gördü.

Tamamen ücretsiz olarak düzenlenen yaz spor okulları kapsamında devam eden güreş kursları çocuklar ve aileleri tarafından ilgi görüyor. Ata sporuna katkı sağlamak ve geleceğin başpehlivanlarını yetiştirmek amacıyla düzenlenen güreş kurslarında 2008-2011 doğumlu gençler kondisyon, kuvvet, çabukluk ve güreş tekniği eğitimi alıyor. Kendi dalında uzman eğitmenlerden eğitim alan güreş kursu sporcularından bu yıl içerisinde Milli Takım seçmelerine katılan U 15 yaş grubunda 63 kg da Ayşe Nazlı Aşut Türkiye 5'incisi olurken 49 kiloda da Başak Duman Türkiye 4'üncüsü olmuştu. - BİLECİK