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BOZÜYÜK BELEDİYESİ'NDEN HAMİDİYE KÖYÜ'NE İÇME SUYU DESTEĞİ 31 2020, 13: 29 - Son Dakika

BOZÜYÜK BELEDİYESİ'NDEN HAMİDİYE KÖYÜ'NE İÇME SUYU DESTEĞİ 31 2020, 13: 29

08.07.2021 21:07
BOZÜYÜK BELEDİYESİ'NDEN HAMİDİYE KÖYÜ'NE İÇME SUYU DESTEĞİ 31 2020, 13: 29, System.String[]

Yağışların gecikmesi ve havaların kurak geçmesi nedeniyle içme suyu sıkıntısı yaşayan Hamidiye Köyü'ne içme suyu desteği Belediyemizden geldi.

Yağışların gecikmesi ve havaların kurak geçmesi nedeniyle içme suyu sıkıntısı yaşayan Hamidiye Köyü'ne içme suyu desteği Belediyemizden geldi. Depolara gelen suyun yetersiz kalması nedeniyle su sıkıntısı yaşayan köylünün mağdur olmaması için, Belediyemiz ekipleri arazöz ile köyün içme suyu deposuna temiz su taşıdı. Depoyu dolduruncaya kadar seferlerine devam edecek olan ekipler, Bozüyük Belediyesi olarak çevre köylerde yaşayan vatandaşlar için her zaman görevlerinin başında olduklarını bir kez daha gösterdiler. Köy Muhtarı Sezayi Çetin susuz kalan köye yapılan su desteği nedeni ile Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na ve Belediyemiz ekiplerine, teşekkür etti.

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Yağışların gecikmesi ve havaların kurak geçmesi nedeniyle içme suyu sıkıntısı yaşayan Hamidiye Köyü'ne içme suyu desteği Belediyemizden geldi. Depolara gelen suyun yetersiz kalması nedeniyle su sıkıntısı yaşayan köylünün mağdur olmaması için, Belediyemiz ekipleri arazöz ile köyün içme suyu deposuna temiz su taşıdı. Depoyu dolduruncaya kadar seferlerine devam edecek olan ekipler, Bozüyük Belediyesi olarak çevre köylerde yaşayan vatandaşlar için her zaman görevlerinin başında olduklarını bir kez daha gösterdiler. Köy Muhtarı Sezayi Çetin susuz kalan köye yapılan su desteği nedeni ile Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na ve Belediyemiz ekiplerine, teşekkür etti.

BOZÜYÜK BELEDİYESİ'NDEN HAMİDİYE KÖYÜ'NE İÇME SUYU DESTEĞİ 31 2020, 13: 29

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Koruyucu Aile Günü, Bozüyük Belediyesi, Hamidiye, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum BOZÜYÜK BELEDİYESİ'NDEN HAMİDİYE KÖYÜ'NE İÇME SUYU DESTEĞİ 31 2020, 13: 29 - Son Dakika


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