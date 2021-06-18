Bozüyük Belediyesi ücretsiz yaz spor okulu kayıtları başlıyor - Son Dakika

Bozüyük Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen ücretsiz yaz spor okullarına kayıtlar başlıyor.

Bozüyük'te pandemi kısıtlamalarının ardından başlayan normalleşme süreci ile birlikte gerçekleştirilecek olan yaz spor okulları 15 branşta yapılacak. Yaz boyunca öğrencilerin kendilerini farklı dallarda geliştirebilmelerine ve iyi vakit geçirerek tatili en iyi şekilde değerlendirmelerine fırsat verecek olan kurslara başvurular 21 Haziran 2021 Pazartesi günü başlayıp 28 Haziran 2021 Pazartesi günü sona erecek. Yaz Spor Okulları kapsamında basketbol, voleybol, jimnastik, masa tenisi, karate, güreş, kort tenisi, futbol, oryantiring, hentbol, dart, atletizm, bocce, tekvando ve yüzme gibi toplam 15 branşta düzenlenen kurslardaki eğitimler uzman eğitmenler tarafından verilecek. Tamamen ücretsiz olarak düzenlenen yaz spor okullarına katılmak isteyenler ise başvurularını Metristepe Kültür Merkezi'ne yapabilecekler. Katılımların Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenecek kontenjanlar ile sınırlı olacağı yaz spor okullarında öğrenciler hem eğlenip hem de öğrenerek yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirecekler. - BİLECİK