Bozüyük Belediyesi satın almak yerine kendi üretiyor

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin daha modern bir görünüm kazanması amacıyla üretilen dekoratif saksıları, parklar ve yeşil alanlara yerleştiriyor.

Tamamı belediye ekiplerince üretilen saksıların ilk aşaması metal profillerin belirlenen forma getirilmesi ile başlıyor. Tasarlanan şekle getirilen metal profiller, kaynak ve taşlama işlemlerinin ardından boyanıyor. Çiçeklerin yerleştirildiği saksılar ise cam elyafı ve polyester kimyasallar ile kalıplara dökülerek üretiliyor. Baştan sona tüm aşamaları belediye imkanlarıyla üretilen ve dekoratif saksılar, piyasanın çok daha altında bir maliyetle ilçemize kazandırılıyor. Üretimi ve montajı belediye bünyesinde yapılan dekoratif saksılar belediye bütçesine de katkı sağlıyor. - BİLECİK