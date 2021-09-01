Bozüyük Belediyesi vatandaşlara "HES kodlu" anahtarlık dağıtıyor - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde belediye ekiplerince kurulan stantta vatandaşlara, üzerlerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodlarının yazılı olduğu anahtarlık dağıtıyor.

İlçe merkezindeki Cemalettin Köklü Parkı'nın önünde kurulan standa gelenler, görevlilere HES kodlarını veriyor. Çıktısı alınan kodlar, şeffaf anahtarlıklara yerleştirilerek sahiplerine teslim ediliyor.

Belediye yetkilileri, yaptıkları açıklamada, "Pandemi sürecinde birçok noktada önem arz eden HES kodu, alınan tedbirler kapsamında alışveriş merkezleri gibi kalabalık ve kapalı ortamlara girişlerde sorgulanıyor. HES kodu gerektiren durumlarda kişilerin cep telefonundan HES kodunu arayıp buluncaya kadar geçen süre bazen uzuyor. Çok daha kısa bir zaman diliminde ulaşılabilen HES kodlu anahtarlıklar vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor." ifadesini kullandı.