Bozüyük Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere bayram yardımı - Son Dakika

Bozüyük Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere bayram yardımı

Bozüyük Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapılmaya başlandı.

Bozüyük Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapılmaya başlandı. Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun talimatıyla başlatılan hazırlıklar kapsamında 2 bin 100 aileye gıda kolisi ulaştırılacak. Ekipler paketleri hazırlarken, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanacak olan kısıtlama öncesinde kolilerin tamamı ailelere teslim edilecek. Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu, yaptığı açıklamada, "Ramazanda sabırla güçlenen yüreklerimiz bayramda hoşgörü ve sevgi ile dolacaktır. Tüm hemşehrilerimizin bayramını yürekten kutluyor ve esenlikler diliyorum." ifadesini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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