Son Dakika Haberleri: Bozüyük Belediyesinden Örnek Proje

Bozüyük Belediyesinden Örnek Proje

1 saat önce

Bozüyük Belediyesi, atıkların geri kazanılması ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi kapsamında yeni bir projeye daha imza atıyor.

Bozüyük Belediyesinden Örnek Proje, System.String[]
Bozüyük Belediyesi, atıkların geri kazanılması ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi kapsamında yeni bir projeye daha imza atıyor.

Proje kapsamında 3 adet plastik pet şişe getiren vatandaşlara alışverişlerinde kullanabilecekleri şık bir bez çanta hediye edilecek. Proje ile toplanacak plastik şişeler ise geri dönüşüm çalışmalarında kullanılacak.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada projenin 5 Şubat 2019 Salı günü kapalı pazarda uygulanacağını belirterek "3 pet şişe ile siz de geri dönüşümü başlatabilir, bez çanta hediyemizle geleceğe katkıda bulunabilirsiniz" dedi.

Açıklamasında plastik poşetlerin yılbaşı itibari ile marketlerde ücretli olduğuna de değinen Başkan Bakıcı "Pet şişelerinizi kapalı pazarda görevlendireceğimiz belediye personeline teslim ederek, bez çanta hediyenizi alabilirsiniz. Bu şekilde hem geri dönüşüme katkı sağlayacağız, hem de hemşehrilerimize günlük kullanım malzemesi haline gelen bez çantaları ulaştırmış olacağız" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

Fatih Bakıcı, Bozüyük, Yaşam
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