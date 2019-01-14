Bozüyük Belediyesinin Eğitime Desteği Devam Ediyor

Bozüyük Belediyesi tarafından ilçe genelindeki okullara verilen eğitim desteği devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi tarafından ilçe genelindeki okullara verilen eğitim desteği devam ediyor.



Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın talimatı ile ilçe genelinde faaliyet gösteren tüm okullara çeşitli alanlardaki bir çok destek devam ederken, Bozüyük Belediyesi ekipleri minik öğrencilerin daha iyi eğitim alabilmeleri için pek çok çalışmaya imza atıyor.



Ekipler, Bozüyük Albay İbrahim Çolak İlkokulu ve Atatürk İlkokulunda sınıflara ve öğretmenler odasına okullardan gelen talepler doğrultusunda yeni dolapları imal ederek, montajlarını tamamladılar. Ekipler konu ile ilgili olarak Bozüyük Belediyesi tarafından eğitime verilen destekler kapsamında sentetik sahalar, kütüphaneler ve okulların genel bakım çalışmaları ve tüm ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaların devam edeceğini belirttiler.



Okullara yapılan destekler ile ilgili olarak özellikle öğretmenler ve öğrenci aileleri Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya teşekkür ettiler. - BİLECİK

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