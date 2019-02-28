Son Dakika Haberleri: Bozüyük Beyaz Örtüyle Kaplandı

Bozüyük Beyaz Örtüyle Kaplandı

35 dakika önce

Bölgeler arasında köprü vazifesi gören Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Bozüyük Beyaz Örtüyle Kaplandı, System.String[]
Bölgeler arasında köprü vazifesi gören Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçe geneli beyaz örtüyle kaplandı.

Marmara, İç Anadolu ve Ege'yi bir birbirine bağlayan Bozüyük'te kar yağışı dün sabah saatlerinden beri aralıklarla etkisini gösteriyor. Yağışların zaman zaman şiddetini arttırmasıyla hazırlıksız yakalanan sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda meydana gelen maddi hasarlı trafik kazaları nedeniyle de zaman zaman trafikte aksamalar da meydana geliyor. Bazı köy yollarının ulaşıma kapandığı öğrenilirken, ana arterlerde trafik akışı olağan seyrinde sürüyor. Bozüyük Belediyesi ve kara yolları ekipleri ise, 7/24 yollarda kar kürüme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe genelinde aralıklarla kar yağışı devam ediyor. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:21 Kaynak: İHA

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