Son Dakika Haberleri: Bozüyük Beyaza Büründü

Bozüyük Beyaza Büründü

29 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Bozüyük Beyaza Büründü, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Kar yağışı sebebi ile ilçeye bağlı köy ve belde de taşımalı sistemle öğrenim gören öğrenciler için okullar bir gün süreyle tatil edildi. Uzun süredir beklenilen kar yağışına en çok çocuklar sevinirken kar sevincini arkadaşlarıyla doyasıya yaşadılar. Yoğun kar yağışı nedeniyle Bozüyük- Söğüt karayolunda zaman zaman trafikte tıkanmalar meydana gelirken karayolları ekiplerinin çalışmaları sonrasında trafik akışının kontrollü olarak sağlandığı kaydedildi. İlçe genelinde ulaşımda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin teyakkuzda oldukları belirtildi.

Diğer taraftan yağışın gece boyunca da devam etmesinin beklendiğinden trafiğe çıkacak sürücülerin don ve buzlanma olaylarına karşı duyarlı olmaları istendi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:12 Kaynak: İHA

Sabah, Bilecik, Kar, Bozüyük, Yaşam
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