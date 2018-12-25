Bozüyük Beyaza Büründü
29 dakika önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.
Bilecik
'in Bozüyük
ilçesinde, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Kar
yağışı sebebi ile ilçeye bağlı köy ve belde de taşımalı sistemle öğrenim gören öğrenciler için okullar bir gün süreyle tatil edildi. Uzun süredir beklenilen kar yağışına en çok çocuklar sevinirken kar sevincini arkadaşlarıyla doyasıya yaşadılar. Yoğun kar yağışı nedeniyle Bozüyük- Söğüt
karayolunda zaman zaman trafikte tıkanmalar meydana gelirken karayolları ekiplerinin çalışmaları sonrasında trafik akışının kontrollü olarak sağlandığı kaydedildi. İlçe genelinde ulaşımda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin teyakkuzda oldukları belirtildi.
Diğer taraftan yağışın gece boyunca da devam etmesinin beklendiğinden trafiğe çıkacak sürücülerin don ve buzlanma olaylarına karşı duyarlı olmaları istendi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:12 Kaynak: İHA
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