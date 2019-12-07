Bozüyük çiftçisine ceviz fidanı dağıtımı yapıldı

Bilecik Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen ceviz üretimini yaygınlaştırma projesi kapsamında Bilecik'in Bozüyük ilçesinde de ceviz dağıtımı yapıldı.



İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen dağıtım törenine Kaymakam Vekili Berker Çırak, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu ve çiftçiler katıldı. Düzenlenen dağıtım töreninde ilçe genelinde 39 çiftçiye 2 bin 614 adet ceviz fidanı dağıtımı yapıldı. Dağıtım öncesinde geçtiğimiz günlerde ceviz üretimi yapacak çiftçilere yönelik bilgilendirme semineri verilmişti. - BİLECİK