Son Dakika Haberleri: Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni görevine başladı
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Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni görevine başladı

2 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesine Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 2019 yılı ana kararnamesiyle ataması yapılan Başsavcı Mehmet Çepni görevine başladı.

Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni görevine başladı, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesine Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 2019 yılı ana kararnamesiyle ataması yapılan Başsavcı Mehmet Çepni görevine başladı.

Başsavcı Mehmet Çepni, en hızlı ve güvenilir bir şekilde ilçe halkına adalet hizmeti sunmaya çalışacaklarını ve ulaşılabilir olacaklarını kaydetti. Çepni, "Bozüyük'ün bulunduğu coğrafi konum olarak önemli bir yere sahip olduğunu görüyoruz. İncelediğim kadarıyla ilçede asayiş olaylarının pek fazla yaşanmadığı ve sorunlu bir ilçe olmadığı görülüyor. Bizler halka en hızlı ve güvenilir bir şekilde adalet hizmetini sunmaya çalışacağız. Polis ve jandarma ekiplerimizle birlikte ilçede adaletin tesisi için mücadele edeceğiz. Ulaşılabilir olacağız" dedi.

Aslen Trabzonlu olan Başsavcı Mehmet Çepni, ilk ve orta öğrenimini Trabzon'da tamamladı. 2009 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Sırasıyla Hatay Reyhanlı, Ordu Gürgentepe ilçeleri ile Erzurum merkez de Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Mehmet Çepni, son olarak Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 2019 yılı ana kararnamesiyle de Bozüyük Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:28 Kaynak: İHA
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