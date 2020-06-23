Bozüyük Dodurga yolu beyaza büründü - Son Dakika

- Bozüyük Dodurga yolu beyaza büründü

BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen dolu yağışı yolları beyaza bürüdü.

Yağan dolu yağışı nedeniyle Bozüyük Dodurga yolu beyaza büründü. Dolu yağışına trafikte seyir halinde yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Yaşananlar amatör cep telefonu kameralarına yansıdı. Beldeye yakın köylerde de dolu yağışının etkili olduğu ve ekili arazilerde yoğun yağmur dolu yağışından kaynaklı su birikintileri oluştu. Çiftçiler özellikle bu yıl dolu yağışının çok daha fazla olduğunu belirtirken 'Mevlam hayırlı rahmet versin, beterinden korusun" diyerek dua ettiler.