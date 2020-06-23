Bozüyük Dodurga yolu beyaza büründü - Son Dakika

Bozüyük Dodurga yolu beyaza büründü

- Bozüyük Dodurga yolu beyaza büründü Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen dolu yağışı yolları beyaza bürüdü.

- Bozüyük Dodurga yolu beyaza büründü

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BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen dolu yağışı yolları beyaza bürüdü.

Yağan dolu yağışı nedeniyle Bozüyük Dodurga yolu beyaza büründü. Dolu yağışına trafikte seyir halinde yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Yaşananlar amatör cep telefonu kameralarına yansıdı. Beldeye yakın köylerde de dolu yağışının etkili olduğu ve ekili arazilerde yoğun yağmur dolu yağışından kaynaklı su birikintileri oluştu. Çiftçiler özellikle bu yıl dolu yağışının çok daha fazla olduğunu belirtirken 'Mevlam hayırlı rahmet versin, beterinden korusun" diyerek dua ettiler.

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Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 09:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bozüyük Dodurga yolu beyaza büründü - Son Dakika

Son Dakika

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