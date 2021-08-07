BOZÜYÜK ECZACIBAŞI'NDAN BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU'NA ZİYARET 06 2021, 17: 14 - Son Dakika
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BOZÜYÜK ECZACIBAŞI'NDAN BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU'NA ZİYARET 06 2021, 17: 14

BOZÜYÜK ECZACIBAŞI'NDAN BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU'NA ZİYARET 06 2021, 17: 14

09.08.2021 14:03

Bozüyük Eczacıbaşı Seramik Sağlık Gereçleri Vitra Operasyonlar Direktörü Tuna Tümer ve Fabrika Direktörü Devrim Yazkurt Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

Bozüyük Eczacıbaşı Seramik Sağlık Gereçleri Vitra Operasyonlar Direktörü Tuna Tümer ve Fabrika Direktörü Devrim Yazkurt Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti. Başkanımız Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret eden Bozüyük Eczacıbaşı Seramik Sağlık Gereçleri Vitra Operasyonlar Direktörü Tuna Tümer ve Fabrika Direktörü Devrim Yazkurt, Başkanımız Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunulan ziyarette Başkan Yardımcılarımız Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu, CHP İl Genel Meclis üyesi Hüseyin Elmas ve CHP Belediye Meclis Üyesi Hıdır Akyürek hazır bulundu. Ziyaretin sonunda, Bozüyük Eczacıbaşı Seramik Sağlık Gereçleri Vitra Operasyonlar Direktörü Tuna Tümer ve Fabrika Direktörü Devrim Yazkurt, Başkanımız Bakkalcıoğlu'na misafirperverliği nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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Bozüyük Eczacıbaşı Seramik Sağlık Gereçleri Vitra Operasyonlar Direktörü Tuna Tümer ve Fabrika Direktörü Devrim Yazkurt Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti. Başkanımız Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret eden Bozüyük Eczacıbaşı Seramik Sağlık Gereçleri Vitra Operasyonlar Direktörü Tuna Tümer ve Fabrika Direktörü Devrim Yazkurt, Başkanımız Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunulan ziyarette Başkan Yardımcılarımız Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu, CHP İl Genel Meclis üyesi Hüseyin Elmas ve CHP Belediye Meclis Üyesi Hıdır Akyürek hazır bulundu. Ziyaretin sonunda, Bozüyük Eczacıbaşı Seramik Sağlık Gereçleri Vitra Operasyonlar Direktörü Tuna Tümer ve Fabrika Direktörü Devrim Yazkurt, Başkanımız Bakkalcıoğlu'na misafirperverliği nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynak: Habermetre
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Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Mahmut Fındık, Fabrika, Seramik, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum BOZÜYÜK ECZACIBAŞI'NDAN BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU'NA ZİYARET 06 2021, 17: 14 - Son Dakika


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SON DAKİKA: BOZÜYÜK ECZACIBAŞI'NDAN BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU'NA ZİYARET 06 2021, 17: 14 - Son Dakika
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