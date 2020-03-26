Bozüyük Engelliler Derneği Başkanı Çelik'ten açıklama - Son Dakika

Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çelik, Korona virüs ile mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak yardımlarla alakalı açıklama yaptı.



Dernek Başkanı İsmail Çelik dernek üyelerinin doğru bilgilendirilmesi amacıyla yaptığı açıklamada "1000 TL'lik nakdi yardım daha önce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile yaşlı aylığı, engelli aylığı (2022 maaşları), çocuk yardımı (Şnt), eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım (dul aylığı) gibi düzenli merkezi yardım bağlanmış olan ailelerimize Bakanlık tarafından Mart ayı sonuna kadar PTT aracılığıyla ödeme yapılacaktır. Bakım ücreti alan vatandaşlarımız bu uygulamanın dışındadır. Lütfen bu yardımı almak için herhangi bir kuruma gitmeyin. Evinizde kalın. Hem kendi sağlığınız hem de bu kurumlarda çalışanların sağlığını risk altına atmayın. Ayrıca kamuda çalışan engelli bireylerimizin ve kronik hastaların idari izni devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı'nın 2020/4 Sayılı Genelgesine göre kamuda çalışan engelliler, kronik hastalar ve daha önce COVİD-19 kapsamında idari izinli sayılanlar, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edecekler; yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen çalışanlar da bu genelge kapsamında belirlenecek usul ve esaslar dahilinde idari izinli sayılabileceklerdir." dedi. - BİLECİK