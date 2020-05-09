Bozüyük Engelliler Derneği Başkanı İsmail Çelik'in Engelliler Haftası mesajı - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Engelliler Derneği Başkanı İsmail Çelik, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası ile ilgili bir mesaj yayınladı.Başkan Çelik mesajında engelsiz bir Bozüyük için hep birlikte çalıştıklarını söyledi.



Dernek Başkanı İsmail Çelik, açıklamasında, "10-16 Mayıs Engelliler Haftası çeşitli engel guruplarına sahip vatandaşlarımızın sorunlarını gündeme alarak neler yapıldığı neler yapılması gerektiğini gündeme alarak çözüm üretilmesi gereken bir haftadır. Bu yıl Covid-19 salgın hastalığı dolayısıyla Engelliler Haftası etkinlikleri iptal edilmiştir. Evlerimizde kalarak bir an önce salgın hastalığın sona ermesini ve sağlıklı günlere kavuşmamızı diliyoruz.



Bizler dernek olarak bize her gün Engelliler Haftası diyerek, kanunların engellilere verdigi, haklarının korunması, uygulanması ve verilmesi gereken haklarının takipçisi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.



Ayrıca Engelliler ve ailelerinin sosyal ortamlara katılımları özgüven, moral motivasyonu amacıyla dernek etkinlik salonunda veya sahada çeşitli kurum kuruluşlarla işbirliği ile toplumsal etkinlikler mesleki eğitim kursları, tiyatro, gezi, piknik,konferans, sportif faaliyetler, dini bilgiler kursları ve beceri elişi kursları düzenlemektedir. Engelsiz Bozüyük için hep birlikte çalışmalıyız" dedi. - BİLECİK