Bozüyük Girişimciliği Destekleme Derneği'nden Rektör Beydemir'e ziyaret - Son Dakika

Bozüyük Girişimciliği Destekleme Derneği'nden Rektör Beydemir'e ziyaret
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde faaliyetlerini yürüten Girişimciliği Destekleme Derneği üyeleri, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i ziyarette bulundu.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde faaliyetlerini yürüten Girişimciliği Destekleme Derneği üyeleri, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i ziyarette bulundu.
Yönetim Kurulu Başkanı Celali Yılmaz ve Yönetim Kurulu üyeleri Salim Yaşar ve Mehmet Çoban'ın katıldığı ziyarette karşılıklı yapılabilecek işbirliği ve projeler görüşüldü. Rektör Beydemir, ziyaretlerinden dolayı Bozüyük Girişimciliği Destekleme Derneği üyelerine teşekkür etti. Ziyaret hatıra fotoğrafı çekinilmesiyle sona erdi. - BİLECİK
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