Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi'nden "15 Temmuz Şehitlerini Anma Satranç Turnuvası"
12 dakika önce
Bozüyük'te 15 Temmuz Şehitlerini Anma Günü nedeni ile satranç turnuvası düzenlendi.
Bozüyük
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:50 Kaynak: İHA
'te 15 Temmuz Şehitlerini Anma Günü nedeni ile satranç turnuvası düzenlendi. Halk Eğitimi Merkezi
tarafından düzenlenen ve sporcuların 4 farklı kategoride yarışacağı turnuvaya Türkiye
Satranç Turnuvası (TSF) Lisansına sahip 2018-2019 yılı vizesi yapılmış sadece Bilecik
lisanslı 2012 ve öncesinde doğan sporcular katılabilecek. Bozüyük Kumral Abdal Anadolu Lisesi
'nde 10-11 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacak olan satranç turnuvasının ödül töreni ise 11 Temmuz 2019 Perşembe günü son turun bitiminden sonra gerçekleştirilecek. Edinilen bilgiye göre katılımcılar başvurularını 8 Temmuz 2019 Pazartesi gününe kadar yapabilecekler. - BİLECİK
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