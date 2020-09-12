Bozüyük HEM kursiyer öğrencilerinin büyük başarısı - Son Dakika

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Fatih Terim: Okay Yokuşlu'yu istedik ama kulübü transfere izin vermedi

Bakan Koca, korona olduğu halde hastaneye alınmadığını söyleyen gençle ilgili paylaşım yaptı: Kovid-19 bulgusuna rastlanmadı