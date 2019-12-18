Bozüyük HEM kursiyerleri performansları ile göz doldurdu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Bozüyük HEM kursiyerleri performansları ile göz doldurdu - Son Dakika

Bozüyük HEM kursiyerleri performansları ile göz doldurdu

6 saat önce

Bozüyük İlçe Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Dart kursiyerleri, Ankara ve Gaziantep illerinde eş zamanlı yapılan Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası Bölgesel Sıralama Turnuvaları 3. Etabında performansları ile göz doldurdular.

Bozüyük HEM kursiyerleri performansları ile göz doldurdu, System.String[]

Bozüyük İlçe Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Dart kursiyerleri, Ankara ve Gaziantep illerinde eş zamanlı yapılan Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası Bölgesel Sıralama Turnuvaları 3. Etabında performansları ile göz doldurdular.


İki gün süren turnuvaların ilk gününde milli sSporcular Mustafa Kılıçkaya hem Yıldız Erkekler hem de Genç Erkekler kategorilerinde rakiplerini geride bırakarak Türkiye 1. si, Özcan Karagöz ise genç Erkekler Türkiye 3. sü oldular. İkinci gün yine Mustafa Kılıçkaya Genç Erkekler ve Büyük Erkekler de Türkiye 3. sü olarak madalya kürsüsünde yer aldılar. - BİLECİK

Halk Eğitimi Merkezi, Türkiye, Bozüyük, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:59 Kaynak: İHA
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