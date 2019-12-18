Bozüyük HEM kursiyerleri performansları ile göz doldurdu - Son Dakika

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Bozüyük HEM kursiyerleri performansları ile göz doldurdu
6 saat önce
Bozüyük İlçe Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Dart kursiyerleri, Ankara ve Gaziantep illerinde eş zamanlı yapılan Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası Bölgesel Sıralama Turnuvaları 3. Etabında performansları ile göz doldurdular.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:59 Kaynak: İHA
Bozüyük İlçe Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Dart kursiyerleri, Ankara ve Gaziantep illerinde eş zamanlı yapılan Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası Bölgesel Sıralama Turnuvaları 3. Etabında performansları ile göz doldurdular.
İki gün süren turnuvaların ilk gününde milli sSporcular Mustafa Kılıçkaya hem Yıldız Erkekler hem de Genç Erkekler kategorilerinde rakiplerini geride bırakarak Türkiye 1. si, Özcan Karagöz ise genç Erkekler Türkiye 3. sü oldular. İkinci gün yine Mustafa Kılıçkaya Genç Erkekler ve Büyük Erkekler de Türkiye 3. sü olarak madalya kürsüsünde yer aldılar. - BİLECİK
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