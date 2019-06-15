Son Dakika Haberleri: Bozüyük HEM kursiyerleri yıl sonu konseri verdi
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Bozüyük HEM kursiyerleri yıl sonu konseri verdi

3 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından yıl sonu konseri verildi.

Bozüyük HEM kursiyerleri yıl sonu konseri verdi, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından yıl sonu konseri verildi.

Halk Eğitim Merkezi'nde yıl boyunca açılan ve devam eden gitar, keman, ritm ve piyano kursunda eğitim gören öğrenciler hazırladıkları müzik dinletisini Metristepe Kültür Merkezinde izleyicilere sundular. Gitar kursu öğretmeni Fatih Emircan, piyano kursu öğretmeni Sezai Burak Aydın, ritm kursu öğretmeni Salih Göçerler, keman kursu öğretmeni Zafer Kına ve kursiyerleri gösterdikleri performanslarla büyük beğeni aldılar. Müzik dinletisinin sonunda öğretmen ve kursiyerlere Bozüyük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Susam ve Müdür yardımcısı Aysel Oğul tarafından başarı belgesi verildi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:47 Kaynak: İHA
Bilecik, Bozüyük, Yaşam
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