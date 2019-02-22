Bozüyük Hem Örüyor Küçük Kalpler Isınıyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün hazırlamış olduğu "Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Örüyor Küçük Kalpler Isınıyor" projesi kapsamında yine Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin gönüllü olarak ördükleri atkı ve bereler teslim edildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün hazırlamış olduğu "Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Örüyor Küçük Kalpler Isınıyor" projesi kapsamında yine Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin gönüllü olarak ördükleri atkı ve bereler teslim edildi.



Örgüler Albay İbrahim Çolak ve Hamza Bey İlkokulu birinci sınıf öğrencilerine İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, Şube Müdürü Özkan Özgümüş, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam, öğretmen ve öğrencileri eliyle minik öğrencilere dağıtıldı. Öğrencilerin mutlulukları ve sevinçleri hem örgü işini yapan HEM kursiyerlerini hem de öğretmenlerini mutlu etti. - BİLECİK

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