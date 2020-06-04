Bozüyük İlçe Müftülüğü personeli bin 66 aileye ulaştı - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük İlçe Müftülüğü personelince bin 66 aileye ulaşılarak ihtiyaçları giderildi.



Bozüyük İlçe Müftülüğünce yapılan açıklamada "İlçe Müftülüğümüz cami ve Kur'an kursu görevlileri Ramazan ayı boyunca bin 66 aileye ulaşarak, çeşitli ihtiyaçları için yardımda bulunup nakit, gıda, giyim ve diğer ihtiyaçlarına destek verdiler. Vefa Destek Gurubu'nda görev yapanlar dışında görevlilerimizden 41 tanesi Ramazan ayı boyunca hane hane dolaşarak insanımızı yalnız bırakmadı. Sokak hayvanlarını da gözeten görevlilerimiz, Türkiye Diyanet Vakfı Bozüyük Şubesi'ne halkımızın yaptığı, zekat, fitre ve diğer bağışlarını ulaştırmak suretiyle, Ramazan'ın paylaşma ve yardımlaşma duygularıyla hissedilmesini sağladılar. Ayrıca çeşitli sebep ve vesilelerle aile ziyaretlerinde bulunup hediyeler takdim ettiler." denildi. - BİLECİK