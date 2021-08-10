Bozüyük itfaiyesi ilçeye döndü - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz günü başlayan orman yangınında görev alan Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ilçeye döndü.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Manavgat'ta yangın koordinasyon merkezi tarafından Alanya- Güzelbağ bölgesindeki yanan bölgeye yönlendirilen ve yoğun bir şekilde çalışmalara destek veren ekipler, Türkiye'nin 4 bir yanından gelen ekiplerle birlikte görevli oldukları bölgede yangının söndürülmesi ile birlikte ilçeye geri döndü. Ekibe başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür eden Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, "Felaket ve afet zamanlarında bir kez daha tek vücut olarak hareket eden Türkiye biran önce bu belayı da geride bırakmasını temenni ederken, çalışmalarda yaşamını yitiren herkese Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi. - BİLECİK