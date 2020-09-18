Bozüyük kademeli eğitime hazır - Son Dakika

Bozüyük kademeli eğitime hazır

Bilecik'in Bozüyük İlçe Kaymakamı Hasan Yaman ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, anaokulu ve ilkokul birinci sınıfların Pazartesi gününden itibaren kademeli olarak eğitime başlayacak olmalarından dolayı okulları ziyaret ederek süreçle ilgili hazırlıklarını yerinde incelediler.

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Bilecik'in Bozüyük İlçe Kaymakamı Hasan Yaman ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, anaokulu ve ilkokul birinci sınıfların Pazartesi gününden itibaren kademeli olarak eğitime başlayacak olmalarından dolayı okulları ziyaret ederek süreçle ilgili hazırlıklarını yerinde incelediler.

Bu kapsamda Halime Hatun Anaokulu ve Vilayetler Hizmet Birliği Anaokullarını ziyaret eden Yaman ve Demir, Okul Müdürleri Buket Tunalı ve Ömer Oğuz Yıldırım'dan yapılan hazırlık çalışmaları ile alakalı bilgi alarak derslikleri gezdiler. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Pazartesi günü başlayacak kademeli eğitim öncesinde ilçedeki okullarda gerekli çalışmaların tamamlandığını kaydetti. Demir, "Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda 21 Eylül'de yüz yüze eğitim öğretime okul öncesi öğrencileri ve ana sınıfı öğrencileriyle velilerinin rızası doğrultusunda başlayacağız. İlk uyum haftasında bir gün, ikinci uyum haftasında 2 gün okul olacak. 3.'üncü haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda yüz yüze eğitim öğretime başlama konusu yeniden değerlendirilecek. Veliler isterlerse öğrencilerini yüz yüze eğitime göndermeyebilecekler. Öğrenci uzaktan eğitime devam edecek ve devamsız sayılmayacak. Sınıf mevcudu yüz yüze eğitim için gruplara ayrılarak azaltılacak. Çocukların okulda kalış süreleri kısaltılacak. Eğitim, yüz yüze eğitime ek olarak uzaktan eğitim yolu ile devam edebilecek. Birinci sınıf öğrencileri seyreltilmiş sınıflarda sosyal mesafeli temassız oyun oynayacak. Bu süreci öğretmenler omuzlayacak. 1.'inci sınıf öğrencilerine EBA'da uzaktan eğitimi sevdirebilmek için oyun tabanlı dijital içeriklerde hazırlandı. Biz de İlçe olarak Bakanlığımızın talimatlarına uygun olarak çalışmalarımızı tamamladık. Pazartesi gününden itibaren okullarımızın kademeli olarak açılması yönündeki hazırlığımız tamamdır" dedi. - BİLECİK

Mahmut Demir, Pazartesi, Bozüyük, Atama, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 15:46 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bozüyük kademeli eğitime hazır - Son Dakika

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