Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk görevine başladı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının 2021 yılı Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar Kararnamesiyle Bilecik'in Bozüyük İlçe Kaymakamlığı görevine atanan Adem Öztürk göreve başladı.

Göreve başladığı günün ilk saatlerinde kurum müdürleriyle bir araya gelen Kaymakam Adem Öztürk, Bozüyük'te görev yapıyor olmaktan mutluluk duyduğunu, tüm kurumlar ve STK temsilcileriyle uyum ve işbirliği içerisinde çalışacaklarını kaydetti. Öztürk, Bozüyük'e en iyi şekilde hizmet etme gayret ve düşüncesi içerisinde olduklarını söyledi.

Kaymakam Adem Öztürk, 1965 yılında Ankara'da doğdu. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. 1989 yılında Kaymakamlık sınavını kazanarak Çorum'da Kaymakam adayı olarak göreve başladı. Ardından 1990 yılında yabancı dil eğitimi için bir yıl İngiltere' de kaldı. 1991 yılında Kulu ve Simav'da Kaymakam vekilliği yaptı. 1993 yılında Çilimli Kaymakamlığına, 1994 yılında Hekimhan Kaymakamlığına, 1996 yılında Gemerek Kaymakamlığına, 2000 yılında Belen Kaymakamlığına, 2004 yılında Çerkeş Kaymakamlığına, 2007 yılında Mudanya Kaymakamlığına, 2013 yılında Bakırköy Kaymakamlığına, 2017 yılında Ordu Vali Yardımcılığına, 2019 yılında Bolvadin Kaymakamlığına son olarak da 2021 yılı Ağustos ayında Bozüyük Kaymakamlığı görevine atandı. Adem Öztürk, evli ve iki çocuk babasıdır. - BİLECİK