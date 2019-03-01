Son Dakika Haberleri: Bozüyük Kendi Yazarlarını Okuyor

Bozüyük Kendi Yazarlarını Okuyor

7 dakika önce

Bozüyük Belediyesi tarafından vatandaşların toplu taşıma araçlarını beklerken hava şartlarından etkilenmemeleri amacı ile hayata geçirilen klimalı duraklar projesinin en önemli özelliklerinden biri olan okuma köşelerine düzenli olarak kitap takviyesi yapılıyor.

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Bozüyük Belediyesi tarafından vatandaşların toplu taşıma araçlarını beklerken hava şartlarından etkilenmemeleri amacı ile hayata geçirilen klimalı duraklar projesinin en önemli özelliklerinden biri olan okuma köşelerine düzenli olarak kitap takviyesi yapılıyor.

Bozüyük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli tarafından düzenli olarak kontrol edilen klimalı durakların okuma köşelerindeki raflara ilçenin yetiştirdiği yazarlara ait olan Bozüyük Belediyesi Kültür Yayınları yerleştiriliyor. Vatandaşların toplu taşıma araçlarını beklerken hava şartlarından etkilenmelerini en aza indirebilmek amacı ile ilçe genelinde belirlenen 21 noktaya yerleştirilen klimalı duraklar vatandaşları kış aylarında ısıtırken yaz aylarında da serinletiyor. Bozüyüklüler yazın bunaltıcı sıcaklarında ya da kışın dondurucu soğuklarında içlerinde klima, rahat oturma bankları ve beklerken kitap okumak isteyenler için kitaplıklarında bulunduğu klimalı duraklara sığınıyor. Vatandaşlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve dolmuş bekleme sürelerinde zamanlarını kitap okuyarak değerlendirmek isteyenler kitap okuma köşelerine yoğun ilgi gösteriyor. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:51 Kaynak: İHA

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