Bozüyük Kızılay Gönüllüleri, Pazaryeri'nde yaşlılar evini ziyaret etti - Son Dakika

Bozüyük Kızılay Gönüllüleri sosyal farkındalık projeleri kapsamında Pazaryeri yaşlılar evine ziyaret gerçekleştirdi.

Bozüyük Kızılay Gönüllüleri, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile sosyal farkındalık projeleri kapsamında yaşlılar evini ziyaret ederek onlarla sohbet ettiler.

Belediye Başkanı Tekin'i makamında ziyaret eden gönüllüler daha sonra Kaymakam Altay ile birlikte Bozcaarmut Göleti'ni ziyaret etti.