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Bozüyük'lü öğrencilerden Pazaryeri gezisi

7 saat önce

Bilecik'in Bozüyük Bozüyük Arif Nihat Asya Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri merkezi sınav sonrası Pazaryeri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okullarını ve kız ve erkek pansiyonlarına ziyarette bulundular.

Bozüyük'lü öğrencilerden Pazaryeri gezisi, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük Bozüyük Arif Nihat Asya Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri merkezi sınav sonrası Pazaryeri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okullarını ve kız ve erkek pansiyonlarına ziyarette bulundular.

Bozüyük Arif Nihat Asya Ortaokulu öğrencileri Pazaryeri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bulunan Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Bilişim Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojileri ve Sağlık Hizmetleri alanlarının atölyelerini gezerek, Okul Müdürü Kemal Kutluer'den bilgiler aldılar. Okul öğretmenlerinden okul ve idareciler tarafından öğrencilere alanlar ve yapılan etkinlikler anlatılarak bilgi sahibi olmaları sağlandı. Bozüyük ilçesinden gelen öğrencilere kız ve erkek pansiyonunun avantajları anlatılarak pansiyonlarda bulunan bölümler gezdirildi. Okul Müdürü Kemal Kutluer okul hakkında yaptığı açıklamada, "Okulumuza bağlı pansiyonumuz 2005 yılında açılmış olup erkek ve kız pansiyonu 2018 Eylül ayında yeni binasına taşınmıştır. Erkek öğrenci pansiyonu 165, kız öğrenci pansiyonu ise 208 öğrenci kapasitesiyle hizmet vermeye devam etmektedir. Öğrencilerimiz bazalı odalarda Erkek Öğrenci pansiyonunda üçer, kız öğrenci pansiyonunda ikişer kişilik odalarda kalmaktadır. Açık büfe kahvaltı, öğlen ve akşam yemeğinin yanı sıra ara öğün yemek hizmetimizden öğrencilerimiz faydalanabilmektedir. Ayrıca 7/24 sıcak su imkanı ile öğrencilerimiz kendilerini evlerinde gibi hissetmektedir. Pansiyonumuz 24 saat kamera sistemiyle izlenmektedir. Ayrıca pansiyonumuza tahsis edilen minibüsümüz öğrencilerimize hizmet vermektedir. Pansiyonlarımızda öğrencilerimizin verimli çalışıp kaliteli zaman geçirmeleri için etüt odaları, kütüphane, bilgisayar odası ve spor salonu bulunmaktadır. Öğrencilerimiz ücretsiz bir şekilde çamaşırlarını yıkatabilmekte, boş vakitlerinde ise dinlenme odalarında vakit geçirebilmektedir. Bilecik ve çevre illerimizdeki öğrencilerimizi okul ve pansiyonumuzun avantajlarından faydalanmaları için okulumuza bekleriz" ifadesini kullandı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 05:41 Kaynak: İHA
Bozüyük, Pazaryeri, Yaşam
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