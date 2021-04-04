Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Z kütüphane açılışı yapıldı - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Milli Eğitim Bakanlığının 'Bin okul projesi' kapsamında yapımı tamamlanan Z kütüphanenin açılışı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığının ülke genelinde başlattığı projesi kapsamında Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapımı tamamlanan Z Kütüphanenin açılışı Kütüphaneler Haftasında gerçekleştirildi. Açılışa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir ve Şube Müdürü Cuma İvrendi katıldı. Açılışı gerçekleştirilen Z kütüphane ile ilgili olarak yapılan açıklamada "Yenilenen ve geliştirilen kütüphane sayesinde Z kütüphane formatında olup öğrencilerin kişisel gelişimlerini destekleyerek onlara sosyal ve kültürel alanlar sağlayacaktır. Kütüphane ile öğrenciler istedikleri bilgilere daha kolay ulaşacaklar ve kaliteli vakit geçirebileceklerdir. Kütüphanede 2 adet dizüstü bilgisayar 1 adet yazici 1 adet masa üstü bilgisayar, 4 bin adet kitap ve satranç masası bulunmaktadır." denildi. - BİLECİK