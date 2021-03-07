Bozüyük Narkotik, uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu - Son Dakika

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Bozüyük Narkotik, uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu

Operasyon kapsamında 1'i kadın 2 kişi tutuklandı

BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan operasyonda 1'i kadın 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri gece saatlerinde İstanbul'dan ilçeye geldiği tespit edilen bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta bulunan biri kadın 3 şahsın hareketlerinden ve tavırlarından şüphelenen Narkotik polisleri araç ve şahıslar üzerinde arama yaptılar. Yapılan arama sonucunda İ.A. isimli kadının üzerinden 51 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi, M.Ç isimli şahsın üzerinden 4 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin bulunduğu araç içerisinde ise 40 gram sentetik kannabinoid bonzai maddesi bulundu.

Araçtaki şüpheliler Ş.E., I.A. ve M.Ç. gözaltına alınarak haklarında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan yasal işlem başlatıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.A. ve M.Ç. tutuklanırken Bilecik M tipi kapalı cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli Ş.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.