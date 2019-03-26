Son Dakika Haberleri: Bozüyük Ormanları Trabzon'da Tanıtıldı

Bozüyük Ormanları Trabzon'da Tanıtıldı

1 saat önce

Bilecik'in Bozüyük Belediyesi Şehir Müzesi ve Arşivi Bozüyük'ün tanıtımına yönelik düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekledi.

Bozüyük Ormanları Trabzon'da Tanıtıldı, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük Belediyesi Şehir Müzesi ve Arşivi Bozüyük'ün tanıtımına yönelik düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Tanıtım etkinlikleri kapsamında Bozüyük ormanları ve Şehir Müzesi Trabzon'da düzenlenen bir konferansta tanıtıldı.

Orman Haftası nedeniyle Türkiye Ormancılar Derneği Trabzon İl Temsilciliği tarafından "Atatürk Dönemi Ormancılığı ve Bozüyük" konulu bir konferans programı gerçekleştirildi. Trabzon'da düzenlenen ve yaklaşık olarak 200 kişinin katılımı ile yapılan konferansta Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Cantürk Gümüş Bozüyük Ormanları ve Bozüyük Belediyesi Şehir Müzesi ve Arşivi'ni anlatarak Trabzonlulara tanıttı. Konferans öncesinde ve sonrasında Prof. Dr. Cantürk Gümüş ve katılımcılar Bozüyük Ormanları'nın, Bozüyük Kereste Fabrikası'nın ve müzenin fotoğraflarının yer aldığı 32 adet fotoğraftan oluşan sergiyi gezdiler.

Konferansta gördükleri ilgi dolayısı ile memnuniyetlerini dile getiren Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi adına Müze Sorumlusu İlknur Şen ve arkeolog Emre Algın "Türkiye Ormancılar Derneği Trabzon İl Temsilciliği tarafından organize edilen, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Cantürk Gümüş'ün anlatımı ile "Atatürk Dönemi Ormancılığı ve Bozüyük" konulu konferans'ta Şehir Müzesi ve Arşivi olarak "Bozüyük Kereste Fabrikası ve Bozüyük Ormanları" resim sergimize katılım sağlayan Trabzonlulara ve misafirperverlikleri için İl Temsilciliğine teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:52 Kaynak: İHA

Bilecik, Trabzon, Bozüyük, Yaşam
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