Bozüyük Pazaryerililer Derneği'nden sucuk ve salep gecesi - Son Dakika
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Bozüyük Pazaryerililer Derneği'nden sucuk ve salep gecesi

6 saat önce

Bilecik'in Bozüyük Pazaryerililer Derneği'nin her yıl geleneksel hale getirdiği sucuk ve salep gecesi renkli görüntülere sahne oldu.

Bozüyük Pazaryerililer Derneği'nden sucuk ve salep gecesi, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük Pazaryerililer Derneği'nin her yıl geleneksel hale getirdiği sucuk ve salep gecesi renkli görüntülere sahne oldu.


Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan Pazaryerililer bir araya gelerek misafirlere pazarcık sucuğu, salep ikram edilirken, tüm şehitler için dualar edildi. Gecede açılış konuşması yapan Bozüyük Pazaryerililer Dernek Başkanı Mecit Çakır, ülke olarak zor ve üzüntülü günler geçirdiğini anlatarak, "Elazığ depreminde hayatını kaybedenlere, İdlib'te, Van'da şehit olan evlatlarımıza, çığ altında kalarak hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza ve dün İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'nda yaşanan uçak kazası sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, yaralılara şifalar diliyorum" dedi.


"5 yıldır sucuk ve salep gecesi düzenlemekteyiz"


Mecit Çakır, dernek olarak 5 yıldır sucuk ve salep gecesi düzenlediklerini anlatarak, "Müzik ve eğlence ile yaptığımız geceyi üst üste gelen acı haberler dolayısıyla iptal etmek yerine daha güçlü bir araya gelip dualar ederek birlik mesajı vermenin daha uygun olacağını düşündük. Bu birlikteliğin içinde küçücük bir harç olabildiysek ne mutlu bizlere" diye konuştu. Konuşmasında son olarak gecenin düzenlenmesinde katkıda bulunanlara teşekkür ederim. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin" diye konuştu.


Geceye, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Pazaryerililer Dernek Başkanı Sinan Karabulut, Eskişehir Pazaryerililer Dernek Başkanı Eyüp Şengül, siyasi parti temsilcileri Bozüyük'te yaşayan Pazaryerililer ve derneğe gönül vermiş Bozüyüklüler katıldı. - BİLECİK

Bilecik, Bozüyük, Elazığ, İdlib, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:25 Kaynak: İHA
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