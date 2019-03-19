Bozüyük Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'nden Anlamlı Gezi
2 saat önce
Bozüyük Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği üyeleri, Metristepe, Akpınar ve İntikam Tepe Şehitliği'ni ziyaret etti.
Bozüyük
Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği üyeleri, Metristepe, Akpınar
ve İntikam Tepe Şehitliği'ni ziyaret etti.
Dernek Başkanı İsmail Topal, bu tür gezilerin sürekli yapıldığını ve yapılacağını ifade etti. Topal, "Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği aileleri ile birlikte Tarih Öğretmeni Faruk Kılıçer'in rehberliğinde sırasıyla Metristepe Şehitliği, Akpınar Şehitliği. İntikam Tepe Şehitliği ve son olarak da son şehidimiz Ünal Demir
'i ziyaret ettik. Rehberimiz Faruk Kılıçer'in doyumsuz anlatımıyla gezimiz ayrı bir güzellik kazandı. Şehidimiz Ünal Demir'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua ettik. Bu gezimizde ulaşım konusunda her zaman yanımızda olan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı
'ya teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:17 Kaynak: İHA
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