Son Dakika Haberleri: Bozüyük Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'nden Anlamlı Gezi

Bozüyük Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'nden Anlamlı Gezi

2 saat önce

Bozüyük Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği üyeleri, Metristepe, Akpınar ve İntikam Tepe Şehitliği'ni ziyaret etti.

Bozüyük Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'nden Anlamlı Gezi, System.String[]
Bozüyük Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği üyeleri, Metristepe, Akpınar ve İntikam Tepe Şehitliği'ni ziyaret etti.

Dernek Başkanı İsmail Topal, bu tür gezilerin sürekli yapıldığını ve yapılacağını ifade etti. Topal, "Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği aileleri ile birlikte Tarih Öğretmeni Faruk Kılıçer'in rehberliğinde sırasıyla Metristepe Şehitliği, Akpınar Şehitliği. İntikam Tepe Şehitliği ve son olarak da son şehidimiz Ünal Demir'i ziyaret ettik. Rehberimiz Faruk Kılıçer'in doyumsuz anlatımıyla gezimiz ayrı bir güzellik kazandı. Şehidimiz Ünal Demir'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua ettik. Bu gezimizde ulaşım konusunda her zaman yanımızda olan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:17 Kaynak: İHA

Akpınar, Bozüyük, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Söz Dizisindeki Şehit Sahnesi İzleyicileri Gözyaşlarına Boğdu Yeni Zelanda Canisi Tokat'ta Türk Düşmanı Kazıklı Voyvoda'nın Kaldığı Zindanı Ziyaret Etmiş Yaşlı Adamın, Çocuktan Düşen 100 Lirayı Alıp Kaçtığı Anlar Kameralara Yansıdı Market İşletmecisinin Ateşe Verdiği Cips, Plastik Gibi Yandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 18:56:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bozüyük Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'nden Anlamlı Gezi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]