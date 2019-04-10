Bozüyük Tarihinde İlk Defa Finale Kalındı

Bozüyük Zehra Ulusay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Ankara'da düzenlenen 50. TÜBİTAK yarışması finallerine katıldılar.

Bozüyük Zehra Ulusay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Ankara'da düzenlenen 50. TÜBİTAK yarışması finallerine katıldılar.



Proje danışman öğretmeni ve yazar Ahmet Demircan, Bozüyük tarihinde ilk defa finale kalınan bu yarışma ilgili bilgiler verdi. Demircan, "Yarışmaya 'Vilayet Salnamelerinin Şehir ve Kurum Tarihlerine katabilecekleri Bozüyük Örneği (1885-1907)' ile katılım sağlandı. Daha önce Belediyenin kuruluş tarihi 1890 olarak biliniyordu. Biz bu projemiz sayesinde Bozüyük Belediyesinin kuruluş tarihinin 1886 olduğunu ispat ettik. Bir yıldır devam eden projenin danışmanlığını ben yapmaktayım. Bu projemizin ilçe tarihinin aydınlatılmasına da büyük oranda ışık tutacağına inanıyorum. Çalışmalarımızda bizlerden desteğinini esirgemeyen Okul Müdürümüz Tuncay Özer ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Servet Çetinkaya'ya çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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