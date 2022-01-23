Bozüyük TCDD Lojistik Merkezi projesi 2022 yılı yatırım programına alındı - Son Dakika

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bozüyük Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Lojistik Merkezi çalışmalarının 2022 yılı yatırım programına alındığı bildirdi.

Yağcı, yaptığı açıklamada, uzun süredir ara verilen ve Bozüyük'e yapılması planlanan projeyi 2022 yatırım programına aldırdıklarını belirtti.

İlk aşamada 80 milyon lira ayrılan projenin 2022 yılında ihalesi yapılarak başlanacağını vurgulayan Yağcı, "Şehrimize ülkemize hayırlı olsun. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma Bakanımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Buğra Levent ise projenin takibini uzun zamandır yaptıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Her fırsatta dile getirdiğimiz ve gerekli makamlara hazırladığımız arz dosyaları ile Bozüyük'ümüz ve bölgemizi yakından ilgilendiren Lojistik Merkez çalışmaları ile ilgili AK Parti Bilecik Milletvekili Sayın Selim Yağcı'dan sevindirici haberler almış bulunuyoruz. Lojistik merkez projesinin yatırımcıyı Bozüyük'e çekeceği ve bölgemiz için yatırımların ivme kazanacağı bir 2022 yılı bizleri bekliyor."