Bozüyük'te 2 mahallede elektrik kesintisi yaşanacak

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Yeşilkent ve 4 Eylül mahallelerine bir süre elektrik verilemeyecek.



7 Aralık Cumartesi günü 08.00 ile 14.00 saatleri arasında uygulanacak elektrik kesintisi soğuk kış günlerinin yaşandığı bu günlerde vatandaşların tepkisine neden oldu. Kesintilerle alakalı bir açıklamada bulunan MHP İlçe Başkanı Serdar Pehlivan, soğuk kış günlerinde yapılması planlanan bu kesintinin havaların daha sıcak olduğu ileri bir tarihe alınması gerektiğini söyledi. Başkan Pehlivan, "Soğuk kış günlerinde hava sıcaklığının eksi 5 ile eksi 9 arasında yaşandığı gecenin sabahından itibaren 6 saatlik bir elektrik kesintisinin akıl ve mantıkla izah edilecek bir durum olduğuna inanmıyorum. Şehrin tamamına yakını doğalgaz ve kombi ile ısınırken, şehrin büyük bir kısmında elektrikler kesildiğinde hastalar, yaşlılar, bebek ve çocukların olumsuz bir şekilde etkilenme ihtimali göz ardı edilmemelidir. Şehrimizde yaşayan tek bir vatandaşımızın dahi bu durumdan dolayı mağdur edilmesi vicdana aykırıdır. Temennimiz gereğinin yapılması ve mevcutta yapılan yatırımın bir gereği olan bu kesintinin daha sıcak olan bir güne ve ileri bir tarihe ertelenmesinden yanadır" dedi. - BİLECİK