Bozüyük'te 23 Nisan Tipografi Afiş Sergisi açıldı - Son Dakika
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Bozüyük'te 23 Nisan Tipografi Afiş Sergisi açıldı

21.04.2022 12:30
Bozüyük'te 23 Nisan Tipografi Afiş Sergisi açıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle hazırlanan Tipografi Afiş Sergisi törenle ziyarete açıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle hazırlanan Tipografi Afiş Sergisi törenle ziyarete açıldı.

Bozüyük Meslek Yüksek Okulu Grafik Tasarım Bölümü öğrencileri tarafından düzenlenen "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" konulu Tipografi Afiş Sergisi ilçedeki alışveriş merkezinde ilgililerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri, sergiyi gezerek incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Serginin açılış törenine, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Koyun, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsa İpçioğlu, Bozüyük Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehpare Tokay Argan, öğrenciler ve davetliler katıldı.

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Bilecik, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bozüyük'te 23 Nisan Tipografi Afiş Sergisi açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bozüyük'te 23 Nisan Tipografi Afiş Sergisi açıldı - Son Dakika
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