Bozüyük'te

Bozüyük Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu'nda Hadis-i Şerif ezberleme yarışması düzenlendi.



Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda yapılan ve bu yıl altıncısı düzenlenen "40 Hadis-i Şerif Ezberleme Yarışması" öğrenciler arasında kıyasıya rekabete sahne oldu. Yarışmaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, okul öğretmenleri, veliler ve öğrenciler katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda 5, 6 ve 7'nci sınıf öğrencileri arasında hadis yarışmaları yapıldı. 10 öğrencinin katıldığı final bölümü sonunda Aslı Sena Balık birinci, Esmanur Davşan ikinci ve Tuğba Yılmaz üçüncü oldu. Programın sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir tarafından takdim edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir, dereceye giren öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK