Bozüyük'te 65 yaş ve üstüne kısıtlama - Son Dakika

Bozüyük'te 65 yaş ve üstüne kısıtlama

03.11.2020 10:44
Bozüyük'te 65 yaş ve üstüne kısıtlama, System.String[]

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların 08.30-10.30 ile 18.00 -19.00 saatleri dışında sokağa çıkmaları yasaklandı.

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların 08.30-10.30 ile 18.00 -19.00 saatleri dışında sokağa çıkmaları yasaklandı.

Bozüyük ilçesinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni ek kararlar alındı. Yeni karar yapılan açıklamayla şöyle duyuruldu:

"İlçemizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın hergün sabah 08.30-10.30, akşam 18.00-19.00 saatleri arasında sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde dışarı çıkabilmelerine izin verilmiştir. Diğer saatlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın dışarı çıkmaları yasaklanmıştır. Kapalı pazar haftanın 7 günü açık olup, içeride 300 kişi olmak kaydıyla 15 yaş altı çocukların pazaryerine alınmayacaktır."

Bozüyük'te 65 yaş ve üstüne kısıtlama
Bozüyük'te 65 yaş ve üstüne kısıtlama
Bozüyük'te 65 yaş ve üstüne kısıtlama

Bozüyük, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bozüyük'te 65 yaş ve üstüne kısıtlama - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kasımda kiralara en fazla yüzde 11,74 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı Ryan Giggs, kız arkadaşı Kate Greville'ye fiziksel şiddet uyguladığı için tutuklandı Arjantin'in efsane futbolcusu Diego Maradona hastaneye kaldırıldı Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Beşiktaş'ta teknik heyet, Adem Ljajic'i yeniden kazanmak istiyor Prof. Dr. Bekler: Marmara depremi, İstanbul nüfusunun yüzde 20'sini etkileyecek Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı Bedeni küçük, yüreği kocaman! Deprem enkazında günlerdir uyumadan hayat kurtarıyor
4 yaşındaki Ayda Gezgin'in enkaz altından ilk görüntüsü yürekleri ısıttı 4 yaşındaki Ayda Gezgin'in enkaz altından ilk görüntüsü yürekleri ısıttı         
10:32
Merkez Bankası, altın/döviz karşılığı swap işlemlerinde faizi yükseltti Merkez Bankası, altın/döviz karşılığı swap işlemlerinde faizi yükseltti         
10:25
Son dakika! Ayda'yı kurtaran kahraman o anları anlattı: Kovaları taşırken fark ettim Son dakika! Ayda'yı kurtaran kahraman o anları anlattı: Kovaları taşırken fark ettim         
10:23
İzmir'de 91 saat sonra enkaz altından çıkartılan 4 yaşındaki Ayda'nın ilk görüntüsü İzmir'de 91 saat sonra enkaz altından çıkartılan 4 yaşındaki Ayda'nın ilk görüntüsü         
10:08
Son Dakika! İzmir'de 91. saatte kurtarma ekipleri enkaz altındaki 4 yaşındaki Ayda'ya canlı ulaştı Son Dakika! İzmir'de 91. saatte kurtarma ekipleri enkaz altındaki 4 yaşındaki Ayda'ya canlı ulaştı         
09:52
Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırıyor Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırıyor         
09:39
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde deprem ve koronavirüs var Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde deprem ve koronavirüs var         
08:42
Babaanne ve 4 torunundan acı haber! Cansız bedenleri çıkartıldı Babaanne ve 4 torunundan acı haber! Cansız bedenleri çıkartıldı         
07:43
Hangi kent ne kadar tehlikede? İşte il il Türkiye'nin deprem haritası Hangi kent ne kadar tehlikede? İşte il il Türkiye'nin deprem haritası         
20:43
Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı         
20:38
Son Dakika! İzmir'deki depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 102'ye yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 102'ye yükseldi         
20:03
Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir         
18:17
Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü         
15:21
Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu         
15:18
İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı         
14:50
Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı         
14:40
Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı         
13:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 10:54:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bozüyük'te 65 yaş ve üstüne kısıtlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei