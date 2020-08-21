Bozüyük'te "Açık Hava Sporu" etkinlikleri sürüyor - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde her hafta farklı mahallelerde yapılan "Açık Hava Sporu"na ilgi artıyor.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce kadınların spor yaparak zinde kalmalarını sağlamak amacıyla parklarda ve spor sahalarında düzenlenen etkinlikler, Kasımpaşa Mahallesi ve Yeni TOKİ bölgesinde pilates ve step aerobik çalışmasıyla devam etti.

Hijyen ve sosyal mesafenin ön planda olduğu, kadınların hem spor yapabildiği hem de eğlenerek stres atabildiği etkinlikte katılımcılar, uzman eğitmenler eşliğinde spor yaptı.

Kullanılacak malzemelerin dezenfekte edildiği faaliyette ayrıca hemen etkinlik öncesinde katılımcıların ateş ölçümleri yapıldığı ve dezenfektanla hijyen sağlandığı bildirildi.