Son Dakika Haberleri: Bozüyük'te AK Parti İlçe Başkanlığı İçin Temayül Yoklaması Yapıldı

Bozüyük'te AK Parti İlçe Başkanlığı İçin Temayül Yoklaması Yapıldı

3 saat önce

Bozüyük AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin'in, İl Genel Meclis üyeliği adaylığı nedeni ile istifa etmesinin ardından ilçe başkanı seçimi için temayül yoklaması yapıldı.

Bozüyük'te AK Parti İlçe Başkanlığı İçin Temayül Yoklaması Yapıldı, System.String[]
Bozüyük AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin'in, İl Genel Meclis üyeliği adaylığı nedeni ile istifa etmesinin ardından ilçe başkanı seçimi için temayül yoklaması yapıldı.

Bozüyük AK Parti İlçe Teşkilatı binasında yapılan temayül yoklamasında ilçe başkanı seçimi için delegeler oy kullanırken Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı da temayül yoklamasını ziyaret etti. Burada partililerle görüşen ve sohbet eden Başkan Bakıcı, temayülün hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunarak "AK Partimizin farklı kademesinde göreve talip olmak üzere İlçe Başkanlığından ayrılan Mesut Çetin beye emekleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni ilçe başkanımızı belirlemek üzere koordinatör milletvekilimiz, il başkanımız ve teşkilat mensuplarımızla temayül yoklamamızı tamamladık. İlçemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Temayül yoklamasına Koordinatör Milletvekili Kırşehir AK Parti Milletvekili Avukat Salih Çetinkaya, İl Başkanı Fikret Karabıyık ve delegeler katıldı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:26 Kaynak: İHA

Fatih Bakıcı, Bozüyük, Güncel
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