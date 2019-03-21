Son Dakika Haberleri: Bozüyük'te Akü Hırsızları Yakalandı

Bozüyük'te Akü Hırsızları Yakalandı

1 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen akü hırsızlığı olaylarının şüphelileri, polis ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma neticesinde yakalandı.

Bozüyük'te Akü Hırsızları Yakalandı, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen akü hırsızlığı olaylarının şüphelileri, polis ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma neticesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin çeşitli noktalarında park halinde bulunan araçlardan ve işyerlerinden toplamda 15 akü çalınmıştı. Bunun üzerine geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, olayı gerçekleştirdiği öne sürülen şahısların Y.A., M.C.K. ve Ö.Ö. olduğunu belirledi. M.C.K. ve Ö.Ö. ekiplerin Gölpazarı ilçesinde düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerden Y.A.'nın ise Gölpazarı ilçesinde farklı bir işyerinden hırsızlık olayına karıştığı gerekçesiyle 19 Mart 2019 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Şahıslardan M.C.K. ve Ö.Ö., Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan sorgularının ardından Bozüyük Adliyesine sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:51 Kaynak: İHA

Gölpazarı, Bilecik, Polis, Bozüyük, 3. Sayfa
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