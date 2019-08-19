Son Dakika Haberleri: Bozüyük'te araç yangını
Son Dakika Güncel Haber

Bozüyük'te araç yangını

1 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yanan bir otomobilde hasar meydana geldi.

Bozüyük'te araç yangını, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yanan bir otomobilde hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi Devlet Hastanesi yakınlarında park halinde bulunan 43 RR 739 plakalı otomobilde, sürücüsünün çalıştırmak istediği sırada yangın çıktı.
Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Bilecik, Bozüyük, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milas'taki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
Hobi olarak akvaryum karidesi yetiştirmeye başladı! Şimdi siparişlere yetişmeye çalışıyor Kanarya Adaları'nda orman yangını sürüyor: 8 bin kişi tahliye edildi Karabağlar'da başlayan orman yangını devam ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 18:13:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bozüyük'te araç yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]