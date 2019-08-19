Bozüyük'te araç yangını
1 saat önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yanan bir otomobilde hasar meydana geldi.
Bilecik Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:10 Kaynak: AA
'in Bozüyük
ilçesinde yanan bir otomobilde hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, 4 Eylül
Mahallesi Devlet Hastanesi
yakınlarında park halinde bulunan 43 RR 739 plakalı otomobilde, sürücüsünün çalıştırmak istediği sırada yangın çıktı.
Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
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