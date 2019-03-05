Son Dakika Haberleri: Bozüyük'te Balık Denetimleri Sürüyor

Bozüyük'te Balık Denetimleri Sürüyor

25 dakika önce

Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Mezbaha Müdürlüğü ekipleri tarafından halk pazarında balık satışı yapan esnafa yönelik denetim yapıldı.

Bozüyük'te Balık Denetimleri Sürüyor, System.String[]
Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Mezbaha Müdürlüğü ekipleri tarafından halk pazarında balık satışı yapan esnafa yönelik denetim yapıldı.

Mevsim itibari ile balık satışlarının bol olduğu bu günlerde kapalı pazardaki balık denetimleri de arttırıldı. Balıkların taze bir şekilde müşteriye sunulması için denetimlerini sürdüren Bozüyük Belediyesi Veterineri ve Zabıta ekipleri tezgahlarda satılan balıkların tazeliği, vatandaşlara sunumu ve hijyen şartlarının uygunluğunu denetledi. Haftada iki gün Salı ve Cumartesi günleri kapalı pazar yerinde kurulan halk pazarında denetim yapan ekipler, özellikle kış mevsiminde çok tüketilen balıkları satış öncesinde kontrol ederek halk sağlığını korumayı amaçlıyor. Vatandaşların gönül rahatlığıyla balık tüketebilmeleri amacıyla yapılan bu denetimler balık sezonu boyunca düzenli olarak devam edecek. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:56 Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Bozüyük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dev Turna Balığını Gören Vatandaşlar Fotoğraf Çektirmek İçin Birbiriyle Yarıştı BTS'den Gebze-Halkalı Hattı Uyarısı: Hayati Derecede Eksiklikler Var

Erdoğan: TOKİ'nin 50 Bin Konutu İçin Yarın Talep Toplamaya Başlıyoruz Erdoğan Müjdeyi Vermişti! Elektrik Tüketim Desteği Ödemeleri Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 17:21:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bozüyük'te Balık Denetimleri Sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]